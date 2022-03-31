Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 07:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kadıköy-Tavşantepe metrosunda teknik arıza: Seferler durdu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da Anadolu Yakası'nın önemli ulaşım ağlarından Kadıköy-Tavşantepe Metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler durdu.
İstanbul'da sabah saat 06.00 sıralarında seferlerine başlayan M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nda teknik arıza yaşandığı belirtildi.
Duyuru Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapıldı.
Açıklamada, ''M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır'' denildi.
Arıza nedeniyle duran seferler, sabah işe giden İstanbulluları zor durumda bıraktı.
Metroyu kullanmak için istasyonlara gelenler geri dönmek zorunda kaldı.
Etiketler: İstanbul Ulaşım Toplumsal Şiddet
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