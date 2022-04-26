Taksim Meydanı'nda gezen 4 Nepalli turist, Pakistan uyruklu olduğu belirlenen 6 kişi tarafından kaçırıldı.

Eyüpsultan'daki bir eve götürülen turistler, burada 3 gün boyunca silah zoruyla tutuldu. Turistlerin ailelerinden 10 bin euro fidye istendi. Aileler, polise haber verdi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, fidye teslimi sırasında şüphelilerden birini yakaladı. Rehinelerin yerini tespit eden ekipler, adrese baskın düzenledi.

Turistler kurtarıldı. Evde yapılan aramalarda silahlarla birlikte çok sayıda satır ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.