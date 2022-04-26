Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 02:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kaçırılan Nepalli turistler kurtarıldı
[Temsili Fotoğraf: AA]
Taksim'de gezerken kaçırılan 4 Nepalli turisti kurtarmak için operasyon düzenlendi. Pakistan uyruklu olduğu belirlenen 6 kişi yakalandı.
Taksim Meydanı'nda gezen 4 Nepalli turist, Pakistan uyruklu olduğu belirlenen 6 kişi tarafından kaçırıldı.
Eyüpsultan'daki bir eve götürülen turistler, burada 3 gün boyunca silah zoruyla tutuldu. Turistlerin ailelerinden 10 bin euro fidye istendi. Aileler, polise haber verdi.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, fidye teslimi sırasında şüphelilerden birini yakaladı. Rehinelerin yerini tespit eden ekipler, adrese baskın düzenledi.
Turistler kurtarıldı. Evde yapılan aramalarda silahlarla birlikte çok sayıda satır ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sıradaki Haber
Ankara'da restoran yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz