Haber Giriş: 13 Haziran 2021 Pazar 07:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kaçak kazı operasyonunda 11 kişi suçüstü yakalandı
Kastamonu'da kendilerini AFAD çalışanı olarak tanıtan 11 kişilik kaçak kazı ekibi, köylülerin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.
Kastamonu'da, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 11 kişilik grup, Hanönü içesine bağlı Kavak köyüne gitti.
Sahte evrak gösterip kendilerini AFAD görevlileri olarak tanıtan şahıslar, heyelan ve deprem önleyici çalışmalar yapacaklarını söyleyerek köy sakinlerini ikna ettiler. 3 gün boyunca iş makineleriyle 100 metre derinliğe ulaşan kazı yaptılar.
Köy sakinleri, şüphelenince durumu jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi.
Ekipler, operasyon için hemen düğmeye bastı. Operasyonda 11 kişilik grup, suçüstü yakalandı.
Kazıda kullanan iş makineleri ile araçlara da el koyuldu.
Etiketler: Kaçak Kazı
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