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Türkiye
AA 22.06.2025 10:12

Kaçak avlanan 1,5 ton inci kefali suya geri bırakıldı

Van'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 1 ton 500 kilogram inci kefali ele geçirildi, canlı balıklar suya geri bırakıldı.

Kaçak avlanan 1,5 ton inci kefali suya geri bırakıldı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için 15 Nisan-15 Temmuz döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının engellenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, devriye faaliyetleri, hava araçları, bot ve termal kameralarla yaptıkları denetimlerle inci kefallerinin üreme döneminde korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, 15-21 Haziran'da düzenlenen operasyonda, 1 ton 500 kilogram kaçak avlanmış canlı balık, 50 metre ağ ele geçirildi.

Ekipler, canlı balıkları suya bıraktı.

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Van İnci Kefali Kaçak Avcılık
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