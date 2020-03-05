Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Donandı köyü kırsalında drone destekli yaptığı tarama faaliyetinde, canlı mühre ile kaçak keklik avı yapan 2 kişi tespit etti.

Ekipler, 2 kişiyi kaçak avcılık yaptıkları malzemelerle suçüstü yakaladı.

[Fotoğraf: AA]

12 bin 978 TL ceza

Kaçak avcılardan ele geçirilen 7 keklik, 5 ip tuzağı, 13 keklik kafesi, 5 keklik taşıma çantası Doğa Koruma ve Milli Parkalar İl Müdürlüğüne teslim edildi.

2 şüpheliye de 12 bin 978 lira idari ceza uygulandı.