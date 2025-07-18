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Türkiye
AA 18.07.2025 13:59

Kabatepe-Gökçeada feribot hattına ek sefer konuldu

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, 19-20-21 Temmuz'da Kabatepe-Gökçeada güzergahına karşılıklı toplam 19 feribot seferi ilave etti.

Kabatepe-Gökçeada feribot hattına ek sefer konuldu

Şirketten yapılan açıklamada, hafta sonu ve yaz tatili yoğunluğu nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra 19 Temmuz Cumartesi Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 06.00, 10.00 ve 14.00'da, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 08.00, 12.00 ve 16.00'da, 20 Temmuz Pazar Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 10.00, 14.00 ve 18.00'da, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise saat 08.00, 12.00, 16.00 ve 20.00'da ek seferler yapılacak.

21 Temmuz Pazartesi ise Kabatepe'den saat 05.00, 08.00, 12.00, Gökçeada'dan da saat 05.00, 10.00, 14.00'da ek seferler gerçekleştirilecek.

Açıklamada, feribot seferleri için güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinde yer verildiği bildirildi.

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