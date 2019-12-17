İçişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, trafik kazalarının sebepleri arasında, araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmama kusurunun ilk sırada yer aldığı belirtildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Bursa'daki Jandarma Trafik Okulu'nda bir klip hazırladı. Sosyal medyada paylaşılan klipte, bir motosiklet sürücüsü jandarma personeli ile uçak pilotunun kurallara uygun şekilde kalkış yaptıkları anların görüntülerine yer verilirken, hız kurallarına uygun hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.

"Uçmak istiyorsanız uçağı tercih edin"

Klipli mesajda, "Uçmak istiyorsanız uçağı tercih edin. 'Tamam, ben oldum' demeyen, trafik kurallarına harfiyen uyan, sorumluluk sahibi olan ve hünerlerini başkalarına ispatlamak zorunda olmadığının farkına varan tüm motosiklet sürücülerimize, güvenli sürüşler dileriz. Trafik kurallarına uy, yeteneğini konuştur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA/TRT Haber