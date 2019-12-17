Savunma Sanayii Başkanlığı, 4 sistem Silahlı Mini/Mikro İHA’nın tedarikine yönelik adım atıldığını duyurdu. Açıklamaya göre, 8 adet Silahlı Mini/Mikro İHA, 8 adet sürüş ve namlu kamerası, 4 adet Yer Kontrol İstasyonu, yedek malzeme, eğitim ve ilgili yer sistemleri temin edilecek.

Songar’ı üreten Asisguard firmasının Genel Müdürü Ayhan Sunar, hem bu anlaşmayı, hem de mevcut ve gelecek dönemlerdeki yeni projeleri TRT Haber’e değerlendirdi.

Güvenlik güçlerinin harekat kabiliyetinin artırılmasına yönelik önemli bir dönemeç olarak görülen Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar’da sona yaklaştıklarını anlatan Sunar, Salgur’a da yeni yetenekler kazandırmaya süratle devam ettiklerini söyledi.

[Asisguard Genel Müdürü Ayhan Sunar.]

450 metre irtifa hedefine ulaşıldı

Kasım ayında yapılan atış testlerinin başarılı sonuçlar verdiğini ifaden eden Sunar, “Aralık ayı ile birlikte, zaman zaman hafta sonuna sarkan atış etkinlikleriyle irtifayı kademeli olarak artırmaya devam ediyoruz. 450 metre irtifa hedefine ulaştık, minör düzeltmelerle testlere devam ediyoruz. İrtifayı daha da yukarı çekeceğiz” bilgisini paylaştı.

Bu yıl bitmeden yeni tip bir mühimmat ile atış testlerini tamamlamayı hedeflediklerini açıklayan Sunar, şöyle devam etti:

“Üçlü Songar sürü uçuşu çalışmalarımızı da tamamladık. Şu an kullanıcı ergonomisine yönelik iyileştirmelerle, silahlı drone ile eş zamanlı atış testleri için hazırlık yapıyoruz. Songar, üçlü uçuş formasyonunda kullanıldığında, harekat sahasında çok daha büyük bir etki yaratabilecek. Ancak sürü uçuşuna yönelik çalışmalarımız bundan ibaret değil. Sürü kabiliyetimizi Songar’dan ziyade, Salgur adını vermiş olduğumuz mikro kamikaze drone’larımızla sergileyeceğiz. Mevcut algoritmamızla, çok kalabalık sürü uçuşları gerçekleştirebilecek seviyeye ulaştık.”

Yerlilik düzeyi yüzde 85’in üzerinde

Son dönemlerde kimi ülkelerin özellikle lisans konusunda Türk firmaları zora sokabilecek adımlar atmasını da değerlendiren Sunar, “Songar’ın dikkat çeken özelliklerinden biri, üzerinde kullandığımız hiçbir bileşenin lisans düzenlemesine tabi olmaması. Songar’ın yerlilik düzeyi yüzde 85’i aştı. 20 Aralık 2019 öncesinde yerli malı belgesi başvurumuzu başlatmış olacağız” bilgisini paylaştı.

Salgur ile hedef dünyada ilk 3

Sunar, vurucu mikro drone Salgur projesiyle de ilgili açıklamalar yaptı. Salgur’un ülkemizde en yüksek yapay zekayı barındıran askeri sürü drone uygulaması olacağını iddia eden Sunar, mikro kamikaze sürü drone uygulamaları içinde küresel ligde ilk üçe girmeyi planladıklarını vurguladı.

Salgur’un pek çok farklı senaryo dahilinde testlerden geçmeye devam ettiğini belirten Sunar, “Meskun mahal, kapalı alan, mağara içi gibi farklı senaryolarla ilgili son iyileştirmelerin Aralık 2019 içinde tamamlanmasını planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Barış Pınarı Harekatı’nda başarıyla kullanıldı

Sunar, güvenlik güçlerinin daha iyi koşullarda mücadele edebilmesi için çok farklı çözümler ve yenilikler de ürettiklerine işaret ederek, “Bunların arasında neredeyse 20 ton ağırlığa ulaşan araçların lastik basınç sistemlerinin yerli ve milli çözümlerle kontrol edilmesinden tutun, zifiri karanlıkta askeri araçlarımızın çok özel sistemlerle farlarını bile açmadan rahatlıkla gidebildiği bir yeniliği sağlamak da var. Bu sistem son olarak Barış Pınarı Harekatı’nda Mehmetçik tarafından kullanıldı” dedi.