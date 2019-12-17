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Terör örgütü PKK/YPG'den kaçan 3 terörist teslim oldu17 Aralık 2019 Salı 09:21 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 09:26
Suriye’nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG’li terörist daha Mardin Nusaybin ve Kızıltepe’deki hudut karakollarına teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerindeki hudut karakollarına teslim olduğu açıklandı.
Kaynak: TRT Haber
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