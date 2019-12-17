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ABD Savunma Bakanı Esper, Milli Savunma Bakanı Akar ile İncirlik'i görüşecek17 Aralık 2019 Salı 06:18 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 06:18
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İncirlik üssü ile ilgili söylediklerini Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşeceğini belirtti.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, askeri uçakta soruları cevapladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İncirlik askeri üssü ve Kürecik'teki radar hakkındaki açıklamalarına ilişkin bir soru üzerine Esper "Gerçekten ne anlama geldiğini ve ne kadar ciddi olduğunu anlamamız için Türk mevkidaşımla görüşmem gerekiyor" dedi.
Esper sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye egemen bir ülke, NATO üssüne ya da yabancı askerlere ev sahipliği yapıp yapmamaya kendisi karar verecek."
Kaynak: TRT Haber