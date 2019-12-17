ABD Savunma Bakanı Mark Esper, askeri uçakta soruları cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İncirlik askeri üssü ve Kürecik'teki radar hakkındaki açıklamalarına ilişkin bir soru üzerine Esper "Gerçekten ne anlama geldiğini ve ne kadar ciddi olduğunu anlamamız için Türk mevkidaşımla görüşmem gerekiyor" dedi.

Esper sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye egemen bir ülke, NATO üssüne ya da yabancı askerlere ev sahipliği yapıp yapmamaya kendisi karar verecek."

Kaynak: TRT Haber