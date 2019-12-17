Irak sınırında hava karlı, kış çetin geçiyor. Ama Mehmetçik bir an bile gözünü kırpmıyor, terörle mücadeleye devam ediyor.

TRT Haber ekibi, Irak sınırının sıfır noktasındaki Sumaktepe Üs Bölgesi'ne gitti. Mehmetçiğin zorlu kış koşullarında görevini güvenli bir şekilde yapması için alınan önlemleri yerinde görüntüledi.

Üs bölgesinde yıldırım önlemi

P. Tğm. Tayfun Güngör, "Üs bölgesi ASELSAN tarafından geliştirilmiş yerli ve milli bir proje olan geliştirilmiş modüler bir üs bölgesidir. Üs bölgesi etrafı zırhlı emniyet sistemi ile takip edilmiş, çevresinde mevziler, içerisinde konteynerlerden oluşan ve her türlü ihtiyacı karşılayabilecek modern teknolojik altyapıya sahiptir." dedi.

Sumaktepe Üs Bölgesi'nin bir yanı Sinat Vadisi, devamında ise Haftanin ve Metina bölgeleri bulunuyor. Kış ayları, yoğun kar yağışıyla birlikte önemli bir sorunu da beraberinde getiriyor: Yıldırım düşmesi.

Modüler bir üs bölgesi olan Sumaktepe Üs Bölgesinde terörle mücadele, kara , tipiye ve sise rağmen aralık vermeksizin devam ediyor. Özellikle üs bölgelerinde yıldırım düşme riskine karşı da tüm emniyet tedbirleri alınmış durumda.

Meteorolojik gelişmeler Yıldırım Takip Sistemi ile izleniyor

1850 metre rakımlı Sumaktepe, hem paratoner hem de yıldırım takip sistemiyle kontrol ediliyor. Yıldırım Takip Sistemi, 48. Hudut Tugayı'ndan tüm üs bölgeleri için anlık olarak takip ediliyor. Sistem, Türkiye genelinde 40 adet istasyondan oluşuyor. Yıldırımın düşeceği bölgeleri 200 metre doğrulukla tahmin edebiliyor.

Bölgede iki adet 48. Tugay Otomotak Meteorolujik Gözlem İstasyonu mevcut. Bu istasyonlar sayesinde bölgeye düşen yıldırımların yeri, zamanı, büyüklüğü ve tipi tespit edilebiliyor. Böyle bir durumda hemen alarma geçiliyor.

Emniyet tedbirleri gereği hiçbir metal eşyaya dokunulmuyor. Hiçbir asker açık alanda bulunmuyor. Nöbet noktalarındaki askerler ise kapalı alanda gözetlemeye devam ediyor. Kapalı mevzide plastik ya da tahta bir zemine geçiliyor. Yıldırımdan korunmak amacıyla emniyetli alana geçseler de gözetleme faaliyeti aksamıyor.

Yıldırımdan korunmak için alınan tedbirler bunlarla sınırlı değil.

Üs bölgelerinde sabit, arazideki geçici görevler içinse taşınabilir paratonerler mevcut. Pençe-3 harekatıyla Irak’ın kuzeyinde kurulan 7 üs bölgesinde de aynı önlemler var.

48’nci Hudut Tugay Komutanlığı’nda 13, Sumaktepe Üs Bölgesi’nde 5 ve Gir-e Shishe Üs Bölgesi’nde 3 adet aktif paratoner sistemi kurulu.

Olası tehditler olumsuz hava koşullarında bile tespit ediliyor

Sumaktepe Üs Bölgesi, son teknolojiyle hazırlanan tespit radarlarıyla donatılmış. Burası, keşif ve gözetleme faaliyetlerinin sürdüğü sistem işletim odası. Üs bölgesinin emniyetine dair tüm koordinasyon bu odada yapılıyor.

Etkin olarak kullanılan cihazlardan biri "Acar" kara gözetleme radarı. Karadan ve havadan gelebilecek tehditler, olumsuz hava koşullarına rağmen bu radar sayesinde tespit edilebiliyor.

Kamera: Sinan Kement