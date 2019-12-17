Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu, "Daha fazla yurt yapalım istiyoruz, yeni yurtları kampüslere yapıyoruz, yeni hedefimiz bu. İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi; bunlarla anlaştık, başlıyoruz. Ama ODTÜ'ye geldik, tıkandık; her şey hazır, CHP grubunun muhalefetiyle karşılaştık. Tabii CHP grubu her şeye karşı; ama siz istemeseniz de biz yapmaya, inşa etmeye devam edeceğiz. Sadece inşaat değil, gönülleri de yapacağız, sizlerin gönlünü de yapacağız, siz de sevineceksiniz inşallah. Kampüse yurdu yapacağız, öğrenci yol parası vermeyecek; öğrenci istediği zaman yurduna gelecek, istediği zaman kütüphaneye gidecek ama buna karşı çıkmayın, gelin beraber yapalım, ismini de siz koyun gerekiyorsa" dedi.

Kaynak: TRT Haber