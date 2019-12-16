Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen İsviçre’ye Göç’ün 50. Yıldönümü Kutlama Törenine katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz, Türk milletinin temsilcisidir ve 82 milyon vatandaşımızdan hiçbir farkı yoktur." ifadelerini kullandı.

Düzenlemelerle yurt dışında yaşayanlara çeşitli kolaylıklar sağlandığını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni düzenlemeyle yabancı makamlarca atanan vasi ya da velinin, kararın verildiği ilgili ülkedeki dış temsilciliklerimizde pasaport işlemlerini yapabilmesinin önünü açtık."

"Biz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de Avrupa'da ev sahibiyiz"

Türklerin Avrupa'da yabancı ve öteki olmadığının altını çizen Erdoğan, "Bizler Avrupa'da sığıntı değiliz, yabancı değiliz, öteki hiç değiliz. Biz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de Avrupa'da ev sahibiyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizler Avrupa'da sığıntı değiliz, yabancı değiliz, öteki hiç değiliz. Biz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de Avrupa'da ev sahibiyiz.https://t.co/eDzHtAmQYp pic.twitter.com/kZ5rRr8drS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 16, 2019

"Önceliğimiz yurt dışındaki gençlerimizin ülkesine bağlı bir anlayışla yetişmeleridir"

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim önceliğimiz yurt dışında yaşayan gençlerimizin ülkesine bağımlı değil bağlı bir anlayışla yetişmeleridir."

"Asırlardır mazlum ve mağdurlara kapısını açarak tüm insanlığa örnek olmuş vicdanlı bir milletin evlatlarısınız. Sizlerden mensubu olduğunuz milletinizden, dilinizden, kültürünüzden, en önemlisi de bayrağınızdan gurur duymanızı istiyorum."

"Bayrağınızdan gurur duymanızı istiyorum"

İsviçre'de yaşayan Türklere seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Asırlardır mazlum ve mağdurlara kapısını açarak tüm insanlığa örnek olmuş vicdanlı bir milletin evlatlarısınız. Sizlerden mensubu olduğunuz milletinizden, dilinizden, kültürünüzden, en önemlisi de bayrağınızdan gurur duymanızı istiyorum."

Kaynak: AA, TRT Haber