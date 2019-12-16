Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandoların Rasulayn'da arama-tarama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Yapılan arama-tarama çalışmalarında, terör örgütü PKK/YPG’ye ait yeni bir tünel daha tespit edildi.

Rasulayn’da arama-tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ait yeni bir tünel daha tespit etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/QjSnT61h4k — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 16, 2019

Kaynak: TRT Haber