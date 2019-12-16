Dünya
Rasulayn'da PKK/YPG'ye ait bir tünel daha tespit edildi16 Aralık 2019 Pazartesi 13:54 - Son Güncelleme 16 Aralık 2019 Pazartesi 13:55
Komandoların, Rasulayn'da yaptığı arama-tarama çalışmalarında PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandoların Rasulayn'da arama-tarama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
Yapılan arama-tarama çalışmalarında, terör örgütü PKK/YPG’ye ait yeni bir tünel daha tespit edildi.
Rasulayn’da arama-tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ait yeni bir tünel daha tespit etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/QjSnT61h4k— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 16, 2019
Kaynak: TRT Haber