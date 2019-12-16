Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği Cenevre'de Türk vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere "TRK" uçağıyla İsviçre'nin Cenevre kentine ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenevre'de. pic.twitter.com/rprSf2Fa84 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 16, 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cenevre Havalimanı'nda, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Sadık Arslan, Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilcisi Kemal Madenoğlu, Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık, Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi, Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Bülent Bilgi ve İsviçre Temsilcisi Murat Şahin ile diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan'ı otelin önünde beklediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havaalanından konaklayacağı Four Seasons Otel'e geçti.

Otel önünde toplanan Türkler, Erdoğan'ın gelişi sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yaparak sevgi gösterilerinde bulundu.

Vatandaşlar aynı zamanda üzerinde Erdoğan'ın portresinin olduğu, "Ölümüne seninleyiz Reis" ve "Dik dur eğilme bu millet seninle" yazılı pankartlar taşıdı.

Erdoğan da aracından inerek, kendisini bekleyenleri selamladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Cenevre'ye geldi.

Erdoğan'ın programı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Örgütü (UNHCR) ile İsviçre hükümetinin ortaklaşa ev sahipliğinde, Türkiye'nin eş başkanlığında Cenevre Milletler Sarayı'nda düzenlenecek "1'inci Küresel Mülteci Forumu" ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" başlıklı, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sanatçıların eserlerinden derlenen karma resim ve fotoğraf sergisinin açılışına katılacak.

Kaynak: AA