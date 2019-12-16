Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin, devletin diğer kurumlarıyla birlikte yalnızca huzur, güven, yol, su, elektrik getirmediği, terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı okulları yeniden eğitim yuvasına dönüştürerek Suriyeli çocukların geleceğini inşa ettiği belirtildi.

Çalışmalar kapsamında, önceden Terör örgütünün karargahı olan Rasulayn'ın Nukra köyündeki okul, şimdi yeniden eğitim yuvası haline geldi. Okul, terör örgütü PKK/YPG tarafından mevzi olarak kullanılmış ve büyük zarar görmüştü. Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Şanlıurfa Valiliği ve Suriyeliler, el ele vererek okulu eğitime hazır hale getirdi. Okula ilave olarak bir de ana sınıfı oluşturuldu

Okul, Barış Pınarı Harekatı sonrasında yeni araç, gereç ve teçhizatlarla donatıldı. Okulun bahçesindeki kilit taşları da, Mehmeçik, köy halkı ve öğrenciler tarafından el birliğiyle döşendi.

Kaynak: TRT Haber