KKTC'ye inen ilk İHA Doğu Akdeniz'deki görev uçuşuna başladı16 Aralık 2019 Pazartesi 08:02 - Son Güncelleme 16 Aralık 2019 Pazartesi 13:46
Türkiye'nin Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında konuşlu insansız hava aracı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Geçitkale Havaalanı'na ulaştı. İHA, Doğu Akdeniz'deki ilk görev uçuşuna başladı.
KKTC Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığından saat 05.00'te Geçitkale Havaalanına uçan Bayraktar TB2 tipi İHA, saat 10.00'da indi.
İlk görev uçuşunu yaptı
Bayraktar TB2, Geçitkale Havaalanına inişinin ardından ilk görev uçuşuna başladı.
Doğu Akdeniz'deki ilk görev uçuşunun, yaklaşık 10 saat sürmesi öngörülüyor.
KKTC Bakanlar Kurulu, cuma günü, Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı.
KKTC hükümeti, Türkiye'nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.
Kaynak: AA