Basın Konseyi Genel Sekreterliğince haklarında Basın Meslek İlkeleri'ni ihlalden inceleme başlatıldığına dair yazı, Rahmi Turan ve Talat Atilla'ya 5 Aralık 2019 tarihinde posta ile ulaştırıldı.

"Alındı" belgelerinin geldiği ancak Turan ve Atilla'nın gönderilen yazılara süresinde yanıt vermediği belirtildi.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, yaptığı görüşme ve değerlendirmeler sonunda Sözcü gazetesi Başyazarı Rahmi Turan'ın Basın Meslek İlkeleri'nin 3, 4, 6'ncı maddelerini ihlal ettiğini oy birliğiyle kararlaştırdı ve oy çokluğuyla kınanmasına karar verdi.

Sözcü Gazetesi Başyazarı Rahmi Turan ve Talat Atilla'nın kamusal bir görev olan gazeteciliğin ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemeyeceği, kişi ve kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan ve iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemeyeceğine yönelik ilkeleri ihlal ettiği belirtildi.

Kararda doğru olmayan haberin yayımlanamayacağı da özellikle belirtildi.