Açık 30.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.08.2025 09:20

Jandarmadan incir ve zeytin bahçelerinde "hırsızlık" devriyesi

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince incir ve zeytin bahçelerindeki hırsızlıkların önlenmesi amacıyla uygulama yapıldı.

Jandarmadan incir ve zeytin bahçelerinde "hırsızlık" devriyesi

İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando, JASAT, asayiş ve trafik timleri, ilçedeki incir ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçelerde hırsızlığın önüne geçebilmek için devriye görevi yaptı.

İlçeye bağlı köylerdeki bahçeleri kontrol eden ekipler, bahçe sahiplerini hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirdi.

Ekiplerce bölgede ayrıca trafik denetimi de gerçekleştirildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İncir üreticilerinden Tarık Demir, kuru incir sezonunun başlamasıyla hırsızlık olaylarının yaşanmaya başladığını, yapılan uygulamanın büyük önem taşıdığını söyledi.

Üreticilerden Turhan Altıntaş da jandarmanın zor zamanlarda kendilerine yardımcı olduğunu belirterek, "Hırsızlık olaylarına karşı her gece nöbet tutuyoruz. Askerlerimizin de burada nöbet tutması bizim için büyük avantaj. Devletimizden Allah razı olsun, canlarımızı ve mallarımızı koruyor. Üretici tüm yıl çalışıyor, ürünü çalınınca da üzülüyor. Denetimlerle inşallah üreticimiz rahat nefes alır" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Aydın Hırsızlık
Sıradaki Haber
Adana'daki orman yangını kontrol altında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:55
Türk yapımı sıcak hava balonları 11 ülkeye ihraç edildi
11:41
Yargıtaydan "lekeli" sıfır otomobil için yenisiyle değişim kararı
11:22
İzmir'de 8 saatlik su kesintisi
11:20
Yüksek sıcaklıklar tarım ve çevreyi olumsuz etkiliyor
11:27
Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il İstanbul, ilçe Çankaya oldu
11:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan NEXT Sosyal'e katıldı
Filistinli sanatçı Taha Ebu Gali, tablolarını parçalamak zorunda kalıyor
Filistinli sanatçı Taha Ebu Gali, tablolarını parçalamak zorunda kalıyor
FOTO FOKUS
Freni boşalan arazöz park halindeki 2 araca ve iş yerine çarptı
Freni boşalan arazöz park halindeki 2 araca ve iş yerine çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ