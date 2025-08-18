Parçalı Bulutlu 33ºC Ankara
AA 18.08.2025 07:52

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 26 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Soruşturma kapsamında otobüs şoförü de gözaltına alındı.

Tokat'tan Tekirdağ istikametine giden yolcu otobüsü, Sancaktepe ilçesi Paşaköy Mahallesi mevkiinde bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yolcu otobüsündeki 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 24'ünün tedavisi sürüyor, 2'si taburcu edildi.

Yolcu otobüsünün kaza yerinden vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında otobüs şoförü de gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 06.15'te İstanbul-Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe ilçesi Paşaköy Mahallesi mevkisinde Tokat'tan Tekirdağ istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünün, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptığı, ölümlü ve yaralamalı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

