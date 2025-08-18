Açık 30.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.08.2025 08:54

Adana'daki orman yangını kontrol altında

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Adana'daki orman yangını kontrol altında

Üçtepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 15.57'de çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin gece boyunca müdahalesi sürdü.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

İmamoğlu ilçesinde yangın çıkan ormanlık alana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme uçağı, 6 helikopter, 23 arazöz, 11 su ikmal aracı ve iş makineleri ile 182 personel yönlendirilmişti. İlk incelemede kasıtlı çıkarıldığı ihtimali üzerinde durulan yangınla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlatmış, dumandan etkilenen 3 işçiye bölgedeki 112 Acil Sağlık ekibi müdahale etmişti.

ETİKETLER
Adana Orman Yangını
Sıradaki Haber
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 26 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:55
Türk yapımı sıcak hava balonları 11 ülkeye ihraç edildi
11:41
Yargıtaydan "lekeli" sıfır otomobil için yenisiyle değişim kararı
11:22
İzmir'de 8 saatlik su kesintisi
11:20
Yüksek sıcaklıklar tarım ve çevreyi olumsuz etkiliyor
11:27
Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il İstanbul, ilçe Çankaya oldu
11:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan NEXT Sosyal'e katıldı
Filistinli sanatçı Taha Ebu Gali, tablolarını parçalamak zorunda kalıyor
Filistinli sanatçı Taha Ebu Gali, tablolarını parçalamak zorunda kalıyor
FOTO FOKUS
Freni boşalan arazöz park halindeki 2 araca ve iş yerine çarptı
Freni boşalan arazöz park halindeki 2 araca ve iş yerine çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ