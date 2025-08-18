Adana'daki orman yangını kontrol altında

Üçtepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 15.57'de çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin gece boyunca müdahalesi sürdü.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

İmamoğlu ilçesinde yangın çıkan ormanlık alana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme uçağı, 6 helikopter, 23 arazöz, 11 su ikmal aracı ve iş makineleri ile 182 personel yönlendirilmişti. İlk incelemede kasıtlı çıkarıldığı ihtimali üzerinde durulan yangınla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlatmış, dumandan etkilenen 3 işçiye bölgedeki 112 Acil Sağlık ekibi müdahale etmişti.