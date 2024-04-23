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Türkiye
İHA 23.04.2024 06:26

Jandarmadan çocuklara "23 Nisan" sürprizi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, Mutlu İlkokulu öğrencilerine sürpriz yaparak, öğrencileri çeşitli gösterilerle sevindirdi.

Jandarmadan çocuklara "23 Nisan" sürprizi

İl Jandarma Komutanlığı Çocuk Kısım Amirliği personelleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte yüz boyama, kukla, palyaço gösterisi gerçekleştirildi, jandarma köpeği 'Özne' tarafından gösteri yapıldı.

Doyasıya bir gün geçiren çocukların mutlulukları ise adeta gözlerinden okundu. Öğrencilere etkinlik sonrası bayrak, balon ve oyuncak kukla hediye edildi.

Jandarmadan çocuklara "23 Nisan" sürprizi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Mutlu İlkokulu öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlayarak etkinlik kapsamında emeği geçen İl jandarma personellerine teşekkür etti.

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Bayburt 23 Nisan
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