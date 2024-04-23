Çok Bulutlu 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.04.2024 06:14

Bodrum'da 23 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bodrum'da 23 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

Ekiplerce, hareketli lastik bot durdurularak aralarında çocukların da bulunduğu 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayrıca ilçe açıklarında, yüzerek Kos Adası'na gitmeye çalıştıkları belirlenen 3 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik tarafından bota alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

ETİKETLER
Sahil Güvenlik Muğla Bodrum
Sıradaki Haber
İstanbul'da 15 katlı binada yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:26
Jandarmadan çocuklara "23 Nisan" sürprizi
06:04
İsrail ordusu Filistinlilerin yaşadığı bölgeye saldırdı
05:42
İstanbul'da 15 katlı binada yangın
05:43
Balıkesir açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
01:07
Öğrenciler gökyüzünü teleskopla izledi
00:59
IKBY Başkanı Barzani, Türkiye'nin zor zamanlarda yaptığı yardımlar için teşekkür etti
New Jersey'de gün batımı ve dolunay
New Jersey'de gün batımı ve dolunay
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan kamyon 11 araca çarptıktan sonra iş yerine girdi
Kontrolden çıkan kamyon 11 araca çarptıktan sonra iş yerine girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ