Balıkesir açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında, lastik bottaki motorun arızalanmasıyla sürüklenen düzensiz göçmenler, yardım çağrısında bulundu.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığında görevli TCSG KB-115 ekibi tarafından lastik bot içerisindeki 36 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Diğer operasyonda ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvalık açıklarında lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru seyreden bir grup tespit edildi.

Bölgeye ulaşan TCSG-8 botu, aralarında 25 çocuğun da bulunduğu 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

Her iki olayda yakalanan düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.