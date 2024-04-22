Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22:26'da, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Merkez üssü Kaş'a yaklaşık 91,25 kilometre mesafede olan depremin, 21,78 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 22, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Akdeniz - [91.25 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2024-04-22
Saat:22:26:30 TSİ
Enlem:35.77472 N
Boylam:28.51694 E
Derinlik:21.78 km
Detay:https://t.co/MuozTj5MMi@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi