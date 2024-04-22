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Türkiye
TRT Haber 22.04.2024 22:57

Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22:26'da, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Kaş'a yaklaşık 91,25 kilometre mesafede olan depremin, 21,78 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

 

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