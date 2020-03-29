Maskeler, Jandarma Lojistik Komutanlığı bünyesindeki atölyede üretiliyor.

Tek kullanımlık maskelerin üretimi için 3 vardiya halinde 40'ar personelin gece-gündüz çalıştığı atölyede, 50'şer paket halinde hazırlanan maskeler kolluk güçleri, AFAD, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun hizmetine sunuluyor.

Maskelerin dağıtımı il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve valilikler aracılığıyla yapılacak.

"Günde 100 bin maske üretiliyor"

Jandarma İkmal Yarbay Jandarma Dikimevi Müdürü Talat Aysal, yaptığı açıklamada, dikimevinde günde 100 bin maske ürettiklerini söyledi.

Maskelerin hijyen kurallarına göre paketlendiğini anlatan Aysal, ürünlerle öncelikle jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Vefa Sosyal Destek Grubu'nun ihtiyaçlarının karşılanacağını açıkladı.

Aysal, üretilen maskelerin bir kısımını da Sağlık Bakanlığına göndereceklerini kaydetti.