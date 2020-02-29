Jandarma ekipleri, kentte depremin yaralarının sarılması için vatandaşlara her konuda destek veriyor.

[Fotoğraf: AA]

706 depremzede ailenin eşyası taşındı

Çadır kurma, kırsaldaki ihtiyaç sahiplerine konteyner ve yardım dağıtımı, çocuklara yönelik etkinlik gibi çalışmalar yapan ekipler, depremde hasar gördüğü için evlerinden çıkmak zorunda kalanların eşyalarının taşınması için araçlarını seferber ediyor.

Bugüne kadar 706 depremzede ailenin eşyasını kendi araçlarıyla taşıyan jandarma, yüksek fiyatlarla nakliye ücreti alınmasının önüne geçiyor.

[Fotoğraf: AA]

"Jandarmamızdan Allah razı olsun"

Depremzede İbrahim Boran, Aksaray Mahallesi'ndeki evinin depremde hasar görmesi nedeniyle, jandarmanın yardımıyla Kırklar Mahallesi'nde kendisine tahsis edilen konteynere taşındığını söyledi.

Devletin tüm kurumlarının, depremin ilk gününden itibaren kendileri için seferber olduğunu belirten Boran, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız hepsi birlikte çalıştı. Kısa zamanda çok şey yaptılar. Allah onlardan razı olsun. Bu gerçekten kolay bir şey değil, ancak yaşayan bilir. Evimi geride bıraktım, konteynere yerleştim. Allah bir daha böyle bir felaketi yaşatmasın. Allah devletimden razı olsun, devletim üzerine düşeni yaptı. Çocuklarımla başımızı koyacağımız bir yerimiz var. Jandarmamızdan Allah razı olsun, canıgönülden onlar da bizler için çalışıyor, bir telefon açmamızla hemen çıkıp geliyorlar."