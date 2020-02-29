Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Battalgazi, Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde evi yıkılan ve hasar gören vatandaşların geçici barınmalarını sağlamak için konteyner mahalleler kuruluyor.

Depremzedeler için konutlar inşa edilecek

26 evin ağır hasar gördüğü Battalgazi ilçesi Bulutlu Mahallesi'nde depremzedeler, konteynerlere yerleşmeye başladı.

Altyapısını Malatya Büyükşehir Belediyesinin yaptığı Bulutlu Mahallesi'ne, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinesinde 25 konteyner yerleştirildi. Konteynerlerin yanına ise vatandaşların hayvanları için çadırdan ahır kurulumu sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde ise konteyner mahalle kurulumu sürerken kısım kısım depremzedeler yerleşmeye başladı.

Depremin yaralarının sarılmasıyla günlük yaşama dönmeye başlayan depremzedeler, Tarımköy uygulaması kapsamında inşa edilecek konutların yapılmasını bekliyor.

[Fotoğraf: AA]

"Devletimizden Allah razı olsun"

Evi ağır hasar gören Ramazan Orhan, depremin ardından kendilerine her türlü insani yardım malzemesinin ulaştığını söyledi.

Mahalleye yerleştirilen konteynerde ailesiyle yaşamaya başladıklarını dile getiren Orhan, "Devletimizden Allah razı olsun, konteynerleri getirdi, her tarafı temiz. Elektrik ve suyu bağladılar. Biz evlerimizin yapılmasını bekliyoruz" dedi.