Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yunusemre ilçesinde Menemen yolu üzerindeki bir geri dönüşüm tesisinde atık malzemelerin depolandığı bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yoğun dumanın yükseldiği yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken alevlerin binalara ve çevredeki ağaçlara sıçramaması için önlem alınıyor.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 13:33
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