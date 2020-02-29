Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da otomobil yüklü tır devrildi
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Gemlik ilçesinde sıfır kilometre otomobil yüklü tır devrildi. Tırdaki 6 otomobil hasar gördü.
Bursa-İstanbul kara yolunda seyreden sıfır kilometre otomobil yüklü tır, sağanağın etkili olduğu Dürdane mevkisinde devrildi.
Tırdaki 6 otomobil yola savruldu, kara yolu ulaşıma kapandı.
Kaza yerine sevk edilen çok sayıda çekiciyle yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından otomobiller ve tır kaldırılarak yol ulaşıma açıldı.
Kazada sıfır kilometre otomobiller hasar gördü.
Etiketler: tır trafik Kazası sıfır kilometre otomobilSon Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 13:21
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