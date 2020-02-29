Haber Giriş: Kaynak: AA
Bolu'da yaklaşık 4 ton kaçak tütün ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 3 ton 920 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmalar neticesinde Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir kamyonda arama yapıldı.
Yapılan aramada, 3 ton 920 kilogram ağırlığında belgesiz ve faturasız kaçak tütün ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.
Etiketler: kaçak tütün bolu haberleriSon Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 12:50
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