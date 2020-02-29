Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmalar neticesinde Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir kamyonda arama yapıldı.

Yapılan aramada, 3 ton 920 kilogram ağırlığında belgesiz ve faturasız kaçak tütün ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.