Elazığ Merkez ve Sivrice İlçeleri ile Malatya Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde görev yapan personele 6 ay boyunca 693 lira 50 kuruş tazminat ödenecek.

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlandı.

Karara göre tazminattan, devlet memurları, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, jandarma, yargı görevlileri, üniversite çalışanları ile işçi ve sözleşmeli personel yararlanabilecek.

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Ayrıca deprem nedeniyle fiilen fazla çalışma yaptırılan devlet memurlarına, depremin meydana geldiği tarihten geçerli olmak üzere 6 ay süreyle ayda 90 saati geçmemek üzere fazla mesai ücreti ödenecek.