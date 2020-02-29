Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Emre K. isimli kişi 24 Şubat'ta portakal bahçesine hasada gittiğinde 2,5 ton portakalın çalındığını fark etti.

Zanlı adliyeye sevk edildi

Durumun polise bildirilmesiyle harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yerine giderek çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışmada portakalın götürüldü kamyonetin plakasını tespit etti ve zanlının Nurettin A. olduğunu belirledi.

Evine yapılan baskında gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi cezasına çarptırıldı.