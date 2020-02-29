Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Antakya ilçesinde toprağa verildi.

Akcurun Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından şehit Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazının kılınacağı köy meydanına götürüldü.

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin annesi Zahide ve babası Muhsin Yıldırım, oğullarının tabutuna sarıldı. Şehidin 10 yaşındaki kardeşi Buse Yıldırım'ın da büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından sağanak altında kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Şehit Yıldırım'ın 1,5 ay önce nişanlandığı öğrenildi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel

Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in cenazesi de memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde toprağa verildi.

Erdemli Devlet Hastanesi morgundan alınan 23 yaşındaki İbrahim Tüzel'in naaşı, Erdemli Merkez Ulu Cami'ne götürüldü.

Buradaki törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, askeri ve mülki erkan katıldı.

Şehidin babası Şuayip, annesi Gülten ve kardeşleri, yakınları tarafından teskin edildi.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Tüzel'in naaşı, Alibeyli Mezarlığı'na defnedildi.

Şehit Tüzel'in 6 kardeşi olduğu öğrenildi.

Bu arada, İdlib'deki hain saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Akkaya, Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş ve sözleşmeli er Cuma Bağatur'un cenazeleri dün düzenlenen törenlerle toprağa verilmişti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Adem Akın

Şehit Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Şehidin naaşı, Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak merkeze bağlı Uğrak köyündeki babaevine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu arada, İdlib'deki hain saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Akkaya, Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş ve sözleşmeli er Cuma Bağatur'un cenazeleri dün düzenlenen törenlerle toprağa verilmişti.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün cenazesi, memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa verildi.

Develi Devlet Hastanesi morgundan alınan 24 yaşındaki şehit Taşöz'ün naaşı, babaevinde helallik alınmasının ardından Çarşı Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törene, şehidin annesi Penbe, babası Hüseyin, ablaları Eda ve Sena ile Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Günaydın, Başkan Büyükkılıç ve protokol üyeleri, şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Anne Penbe Taşöz, törende, "Dün akşam bana çok güzel göründün oğlum. Sen 'ağlama' diyordun, bak ağlamıyorum. Seni asker selamıyla uğurluyorum evladım." diyerek yavrusuna veda etti.

Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Şahin Güven'in öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Develi Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın cenazesi, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan 25 yaşındaki şehit Mehmet Orhan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Fatih Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Yeni Mezarlık'ta bulunan şehitliğe getirildi.

Törene katılanlar, şehidin babası Ahmet ve annesi Elif Orhan ile kardeşlerine taziyelerini iletti.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Orhan'ın naaşı, gözyaşları arasında şehitliğe defnedildi.

Tören sırasında güçlükle ayakta durduğu görülen şehidin yakınları, protokol üyelerince teskin edilmeye çalışıldı.

Şehit Uzman Onbaşı Veysel Günay

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın cenazesi, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Veysel Günay'ın, naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında ilçeye bağlı kırsaldaki Boğaziçi Mahallesi mezarlığına getirildi.

Burada düzenlenen törene, şehidin 6 aylık hamile eşi Seyhan, annesi Ayfet, babası Genco ile yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri ile şehidin yakınları ve silah arkadaşları katıldı.

Törende sık sık karnına dokunan şehidin eşi Seyhan, "Kızımızı neden bırakıp gittin." diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

Kadirli Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, babaevinde helallik alınmasının ardından şehidin 43 yıl önce bekçi olarak görev yaparken şehit edilen dedesi Yaşar Tank adına yaptırılan Şehit Yaşar Tank Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene şehidin yakınları, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, İl Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, bazı milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandalar katıldı.

Şehidin 6 ay önce nişanlandığı Zeynep Demirezer, "Dik duracağım, eğilmeyeceğim" diyerek gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Batuhan Tank, Asri Mezarlıktaki Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın dedesi Yaşar Tank'ın, Emniyet Müdürlüğünde bekçi olarak görev yaptığı 1977 yılında yaşanan bombalı bir saldırıda şehit olduğu öğrenildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz

Şehit Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Yılmaz için ilçe merkezindeki Şehit Kerim Keçeci Üretici Köylü Pazarı'nda düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarıyla Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Emre, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ile Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, AK Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gönen Süslü, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, belediye başkanları, askeri erkan, emniyet personeli ve çok sayıda kişi katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında cenaze nakil aracına konulduğu sırada baba Tacettin ve anne Tülay Yılmaz ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Yılmaz'ın naaşı, ilçeye bağlı Karapınar beldesi Tilkiler Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın, 2 yıldır görev yaptığı öğrenildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Selman Cankara

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selman Cankara'nın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

Şehit Cankara'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki babaevinde alınan helalliğin ardından tören için Sabancı Merkez Camisi avlusuna götürüldü.

Buradaki törene, şehidin babası Adil Cankara, annesi Döndü Özgüner, eşi Semra Cankara, yakınları, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bazı milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Törende şehidin eşi Semra Cankara, annesi Döndü Özgüner, babası Adil Cankara ve yakınları gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını, yetkililer ve askeri erkan teskin etti.

Cenaze töreninde oyuncaklarıyla oynadı

Oyuncaklarıyla oynayan şehidin 1,5 yaşındaki oğlu Uygur Cankara, törendekileri üzüntüye boğdu.

İl Müftüsü Hasan Çınar'ın cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit için dua edildi. Daha sonra Çınar, İdlib'de şehit düşen tüm askerler için gıyabi cenaze namazı da kıldırdı.

Şehit Cankara'nın cenazesi, daha sonra silah arkadaşlarının omuzlarında top arabasına götürüldü.

Anne Özgüner, oğlunun tabutuna sarılarak, "Ben şimdi kimin yollarını gözleyeceğim?" diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi daha sonra Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, alandan ayrılan tören mangası, "Şehitler ölmez vatan bölünmez." diyerek uygun adım yürüyüş yaptı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Antalya'da toprağa verildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi morgundan askeri yetkililer tarafından alınan şehit Korkmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Finike ilçesi Turunçova Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Burada alınan helallik ve duanın ardından Korkmaz'ın cenazesi, törenin yapılacağı Turunçova Kapalı Pazar Yerine getirildi.

Bu sırada şehidin babası Salih, annesi Fatma, kardeşleri ile yakınları gözyaşı döktü.

Antalya Müftüsü Osman Artan'ın, kıldırdığı cenaze namazının ardından Korkmaz'ın cenazesi, tekbirler eşliğinde mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, milletvekilleri, belediye başkanları ile binlerce vatandaş katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Ali Turgut

Şehit Uzman Çavuş Ali Turgut'un cenazesi, Uşak'ın Banaz ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Turgut'un Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla getirildiği Çardak Havalimanı'ndan cenaze nakil aracıyla Büyükoturak Köyü'ndeki babaevine götürüldü.

Daha sonra köy meydanında saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, şehidin öz geçmişi okundu.

Cenazede oğullarının naaşına sarılıp öpen anne Sultan ve baba Ahmet Turgut'a sağlık ekipleri destek oldu. Şehidin kardeşleri Mehmet ile İhsan Turgut, taziyeleri kabul etti.

İl Müftüsü Kazım Güzel'in kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında taşınan şehidin naaşı, köy mezarlığında defnedildi.

İlçede etkili olan kar yağışına rağmen çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazı sonrasında "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı.

Törene, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Zafer Arpacı ve Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Peke

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in cenazesi, memleketi Samsun'da toprağa verildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze nakil aracıyla evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, merkez İlkadım ilçesindeki tarihi Büyük Cami'ye götürüldü.

Anne Menşure Gürdal ve baba Hüseyin Pekel, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Menşure Gürdal, elindeki oğlunun fotoğrafı ve beresini öpüp tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit annesi, "Oğulcan!... Tayfun, niye ses vermiyorsun? Hadi gel, evimize gidelim. Kurban olayım sana. Oğlum, kalk ayağa, 'Şaka yaptım.' de." diye seslenerek yaşadığı acıyı yansıttı.

Vali Osman Kaymak ve İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil aileye başsağlığı dileklerinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da anneyi teskin etmeye çalıştı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında bir süre taşınarak top arabasına konulan şehidin naaşı, Düvecik Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, CHP Milletvekili Kemal Zeybek, İYİ Parti Milletvekili Bedri Yaşar, Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven ile siyasi partilerin il başkanları, askeri ve mülki erkan, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı

Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Saygılı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınarak konvoy eşliğinde Beyoğlu Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, İnönü Tabaklı Camisi'ne getirildi.

Şehidin babası Hüseyin ve annesi Ayşe ile İdlib'de daha önce birlikte görev yaptığı kardeşleri Mehmet ve Yasin ile Uzman Çavuş Bünyamin Saygılı taziyeleri kabul etti.

Babası ve kardeşleri, şehidin fotoğrafını öptü. Oğlunun fotoğrafını tutan baba Hüseyin Saygılı, "O, bütün halkımızın evladıdır. Başımız sağ olsun." dedi. Şehidin kardeşleri Mehmet ve Yasin ile Bünyamin Saygılı'nın metanetini koruduğu gözlendi.

Törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, baba Saygılı'yı elini tutarak teskin etmeye çalıştı. Güçlükle ayakta duran şehidin yakınlarını protokol üyeleri teselli etti.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Beyoğlu Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'ın yanı sıra Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuba, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Habibe Öçal, Mehmet Cihat Sezal ve İmran Kılıç, MHP Milletvekili Sefer Aycan, CHP Milletvekili Ali Öztunç, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Türkoğlu Kaymakamı Gürbüz Saltaş, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Uzman Onbaşı Birhan Er

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Birhan Er'in naaşı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde toprağa verildi.

Çorlu Devlet Hastanesi morgundan alınan 23 yaşındaki Er'in naaşı, Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Candan Yüceer, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Şentop, şehidin annesi Fahriye ve babası İhsan Er'e taziye dileklerini iletti.

Şehit Er'in naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çorlu Şehitliği'ne defnedildi.

Şentop, cenaze namazında şehidin babasıyla saf tuttu ve tabutu bir süre omuzlarında taşıdı.

Şehit Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay ile Piyade Uzman Onbaşı Osman Akay

Şehit Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay ile Piyade Uzman Onbaşı Osman Ak'ın cenazeleri Mersin'de toprağa verildi.

Toros Devlet Hastanesi morgundan alınan 21 yaşındaki Akay'ın naaşı, törenin düzenleneceği Muğdat Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, askeri ve mülki erkan katıldı.

Şehidin annesi Kezban, babası Osman, kardeşi Pelin ve yakınları gözyaşı döktü. Tabutun başında bekleyen bir askerin gözyaşını şehit yakınının silmesi dikkati çekti.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasınca omuzlarda taşınarak sağanak altında top arabasına konuldu.

Cami çıkışında vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez. İdlib, Esed'in mezarı olacak." şeklinde sloganlar attı.

Şehidin cenazesi, Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Kardeşini asker selamıyla uğurladı

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Osman Ak için Silifke ilçesindeki Göksu Park Anıt Meydanı'nda düzenlenen törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu ve çok sayıda kişi katıldı.

Törene askeri üniformayla katılan şehidin Ankara'da görev yapan ağabeyi Uzman Çavuş Coşkun Ak, kardeşini asker selamıyla uğurladı.

Şehidin babası Muhammet, annesi Meral ve kardeşini, Bakan Yardımcısı Demircan ve yakınları teskin etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Ak'ın naaşı, Yeğenli Mezarlığı'nda defnedildi.

Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan

Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Alpaslan için Gaziemir ilçesindeki Gülhane Cami önünde tören düzenlendi.

Şehidin annesi Latifa, babası İbrahim, kız kardeşleri Berivan ve Dilan Alpaslan'ın taziyeleri kabul ettiği törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin annesi ve kız kardeşleri ile bazı yakınları Türk bayrağına sarılı naaşa sarılıp gözyaşı döktü.

Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzunda top arabasına taşındı. Bu sırada vatandaşlar, tekbir getirip "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı. Çok sayıda vatandaşın gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın cenazesi Kadifekale Şehitliğine defnedildi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Kara'nın (24) naaşı, Büyük Yoncalı Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından Aziziye Mahallesi'ndeki Yeni Cami'ye götürüldü.

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çerkezköy 3'üncü Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ milletvekilleri Candan Yüceer ile İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin annesi Hinar ve babası Kemal Kara, oğullarının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarıldı.

Şehid Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ

29 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınarak, konvoy eşliğinde Karamanlı Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, tarihi Ulu Cami'ne getirildi. Şehidin babası Bekir ve kardeşi Mehmet, törene askeri kamuflajla katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, baba Bekir Akçadağ'ın koluna girerek, teskin etmeye çalıştı. İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Orhangazi Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Şehit Uzman Onbaşı Selim Nergiz

25 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Selim Nergiz'in naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında, havanın yağışlı olması nedeniyle ilçedeki kapalı pazar yerine getirildi.

Burada düzenlenen törene şehidin 4 aylık hamile eşi Fatma, anne Gülüstan, baba Mehmet Ali Nergiz, kardeşleri ile yakınlarının yanı sıra, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Törende şehit yakınları gözyaşı dökerken Bakan Gül'ün de gözyaşlarına engel olamadığı görüldü. Şehidin cenazesi törenin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.