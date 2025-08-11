Açık 21.5ºC Ankara
AA 11.08.2025 01:52

Jandarma, Balıkesir'de hasar tespit ve saha tarama çalışmalarına başladı

Jandarma Genel Komutanlığı, Balıkesir'de meydana gelen depremin ardından bölgede 2 helikopter, 1 Jandarma Özel Harekat Bölüğü, 2 Jandarma Asayiş Komando Bölüğü ve 4 Jandarma Arama Kurtarma Timi'nin görevlendirildiğini, 1 Jandarma İnsansız Hava Aracı ile de bölgeden ilgili birimlere görüntü aktarımı sağlandığını duyurdu.

Jandarma, Balıkesir'de hasar tespit ve saha tarama çalışmalarına başladı
[Fotograf: AA]

Genel komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün saat 19.53 sıralarında, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra, Jandarma Asayiş Timlerince bölgede hasar tespit ve saha tarama çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Merkezinde ilgili başkanlıklardan görevli personelin katılımıyla koordinasyon toplantısı yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığınca deprem bölgesinde arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına destek sağlamak maksadıyla, 2 S-70 Genel Maksat Helikopteri, 1 Jandarma Özel Harekat (JÖH) Bölüğü, 2 Jandarma Asayiş Komando Bölüğü ile 4 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi görevlendirilmiştir. Ayrıca bölgeye yönlendirilen 1 Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) ile deprem bölgesinden ilgili birimlere görüntü aktarımı sağlanmıştır. Deprem bölgesindeki tüm faaliyetler Harekat Merkezinden anlık olarak takip ve koordine edilmektedir."

