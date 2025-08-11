Açık 22.8ºC Ankara
AA 11.08.2025 00:26

Balıkesir'de 4 saat içinde 84 artçı deprem oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 23.49 itibarıyla ilçede en büyüğü 4,6 olmak üzere 84 artçı sarsıntı kaydedildi.

Balıkesir'de 4 saat içinde 84 artçı deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden derlenilen bilgilere göre, saat 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Bu depremin ardından, ilk artçı sarsıntı saat 19.57'de 3,7 büyüklüğünde meydana gelirken, saat 23.49'a kadar aynı ilçede 84 artçı sarsıntı kaydedildi.

Sındırgı'da yaklaşık 4 saat içinde gerçekleşen artçı sarsıntıların 7'sinin büyüklüğü 4 ve üzerinde kayıtlara geçerken, saat 20.01'de 4,6, saat 20.04'te 4,1, saat 20.06'da 4, saat 20.32'de 4,2, saat 21.27'de 4,1, saat 21.31'de 4,2 ve saat 22.12'de 4,1 büyüklüklerinde depremler oldu.

Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem

Bu sarsıntıların dışında ilçede en düşüğü 2 ve en büyüğü 3,9 büyüklüğünde olmak üzere 77 artçı sarsıntı daha meydana geldi.

Depremlerin derinliklerinin 5,61 ila 22,47 kilometre aralıklarında değiştiği belirlendi.

Balıkesir Deprem AFAD
