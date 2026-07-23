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Türkiye
TRT Haber 23.07.2026 08:04

İzmit Belediyesine yönelik 'yolsuzluk' operasyonu

Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirildi.

İzmit Belediyesine yönelik 'yolsuzluk' operasyonu
[Fotograf: AA]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 31 şüpheli gözaltına alındı.

‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘rüşvet’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul’a götürüldü.

İzmit Belediyesine yönelik "yolsuzluk" operasyonu
İzmit Belediyesine yönelik "yolsuzluk" operasyonu

Emniyetteki işlemlerinin ardından, sabah saatlerinde hastaneye sevk edildiler.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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