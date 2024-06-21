Açık 29.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.06.2024 11:05

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altında

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altında
[Fotograf: AA]

Ilgındere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dün öğle saatlerinde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi gece boyunca devam etti.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

Dün saat 14.00 civarında Ilgındere Mahallesi'nde çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 4 helikopter, 27 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 6 dozer bölgeye sevk edilmişti.

Alevlerin kuvvetli rüzgarın etkisiyle yaklaştığı Sarıcalar Mahallesi'ndeki ormana yakın alanda bulunan bazı ev ve ağıllar tedbiren tahliye edilmişti.

ETİKETLER
İzmir Orman Yangını
Sıradaki Haber
Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınına soruşturma
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:53
Moskova’yı şiddetli fırtına vurdu: 2 ölü, 10 yaralı
11:54
ULAK Haberleşme, patentlerle 6G yarışına hazırlanıyor
11:46
Kandil'e hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
11:28
Türkiye'nin 2023'ün ilk 5 ayında ihracatını en fazla artırdığı ülke Irak oldu
11:21
Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
11:15
Yerli depozito iade otomatları göreve hazır
Kaçkar Dağları'nda endemik bitki türleri çiçek açtı
Kaçkar Dağları'nda endemik bitki türleri çiçek açtı
FOTO FOKUS
Moskova’yı şiddetli fırtına vurdu: 2 ölü, 10 yaralı
Moskova’yı şiddetli fırtına vurdu: 2 ölü, 10 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ