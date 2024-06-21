İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altında

Ilgındere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dün öğle saatlerinde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi gece boyunca devam etti.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede çalışmalar devam ediyor.
Dün saat 14.00 civarında Ilgındere Mahallesi'nde çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 4 helikopter, 27 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 6 dozer bölgeye sevk edilmişti.
Alevlerin kuvvetli rüzgarın etkisiyle yaklaştığı Sarıcalar Mahallesi'ndeki ormana yakın alanda bulunan bazı ev ve ağıllar tedbiren tahliye edilmişti.