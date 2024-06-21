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Türkiye
AA 21.06.2024 10:07

İzmir'de bir apartmanda çıkan "moloz" kavgasında yönetici öldürüldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde silahlı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de bir apartmanda çıkan "moloz" kavgasında yönetici öldürüldü

Alınan bilgiye göre, Demirköprü Mahallesi 6189/2 Sokak'taki bir apartmanda, binanın önündeki molozların kaldırılmaması sebebiyle apartman sakini D.E.A. (43) ile yönetici Hüseyin Akıncı (38) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine D.E.A. yanındaki tabancayla Akıncı'yı silahla yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Akıncı, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Akıncı'nın otomobil tamircisi olduğu öğrenildi.

Zanlı polise teslim oldu

Mimar olduğu öğrenilen Libya asıllı Türk vatandaşı D.E.A. ise olayda kullandığı tabancayla polise teslim oldu.

Zanlı işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine sevk edildi.

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