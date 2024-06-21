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Türkiye
AA 21.06.2024 09:31

Konya'da otomobil devrildi: 4 ölü

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Konya'da otomobil devrildi: 4 ölü

Ahmet Ç. (53) idaresindeki 33 BKJ 58 plakalı otomobil, Ereğli-Konya kara yolu Hortu Mahallesi'nde yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

LPG tankı alev aldı

Kazada Şenay Ç. (29) ve 3 yaşındaki oğlu İdris Yiğit Ç'nin yaralı çıktığı otomobilin LPG tankı bir süre sonda alev aldı.

Kazada sürücü ile araçtaki Emine G. (50), Zeynep Ç. (28) ve Uğur Ç'nin (27) hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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