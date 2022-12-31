İzmir'deki vinç kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova'daki bir inşaatta yaşanan vinç kazasında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Köşger, Twitter hesabından, "An itibarıyla bahse konu inşaatta enkaz altında kalan 2 vatandaşımızın daha cansız bedenlerine ulaşılmış olup toplam vefat sayısı 6 olmuştur. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm İzmirli hemşehrilerimize sabır ve metanet diliyorum." paylaşımı yaptı.
2 vinç operatörü olay yerinde hayatını kaybetmişti
Kamil Tunca Caddesi'nde yapımı süren yaklaşık 32 katlı bir rezidans inşaatında kurulu vinç, dün 17. 35 sıralarında 19. kat seviyesinde kırılarak yıkılmıştı. 2 vinç operatörü olay yerinde hayatını kaybederken vinç parçaları işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düşmüştü.
Vali Köşger, kazada 2'si vinç operatörü, 2'si de işçilerden olmak üzere 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini, kayıp olduğu değerlendirilen 2 kişinin daha olduğunu açıklamıştı.
Soruşturma başlatıldı
Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı, 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
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