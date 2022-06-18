Haber Giriş: 18 Haziran 2022 Cumartesi 15:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Foça ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı.
İzmir'in Foça ilçesinde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye 2 söndürme uçağı, 3 helikopter, 15 arazöz ve 3 dozer sevk edildi.
Seferihisar ve Kemalpaşa ilçelerinden bölgeye helikopter sevk edildi.
Yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.
Etiketler: İtfaiye İzmir Orman Yangını Yangın
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