Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gülü, nilüferleriyle doğa tutkunlarının alternatif rotası. Yazın gelmesiyle Işıklı gölü yeniden canlandı ve nilüferler yeşil yapraklarıyla gölün süsü oldu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, gölde kayıklarla tur yapıp nilüferleri yakından görebiliyor.

Ziyaretçiler yurtdışında benzer yerler gördüklerini belirterek buranın çok daha güzel olduğunu söyledi.

Nilüferler arasında huzur veren yolculuk, 40 dakika sürüyor.

Bu kadar güzel bir yer olduğunu tahmin etmediklerini söyleyen bir ziyaretçi ''Ben şöyle bir şey hayal ettim, bu teknelere bir çift olarak binebilirsiniz. Ya da bir arkadaşınızla ya da yalnız. Gelip burada sessizliğin ve doğa harikasının tadını çıkarabilirsiniz. Bayıldık, gerçekten bu kadar güzel bir yerle karşılaşacağımızı bilmiyorduk'' dedi.

Ziyaretçiler, gölün eşsiz manzarasında fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.

Niliferlere zarar vermenin cezası 73 bin lira

7 bin hektarlık Işıklı Gölü'nün, 300 dönümlük alanında nilüfer açıyor. Gölün diğer kısmı ise birçok kuş ve ender balık türüne ev sahipliği yapıyor. Koruma altındaki nilüferleri koparmanın cezası ise 73 bin lira.

Haber: Bahar Toprak

Kamera: Altan Ayhan