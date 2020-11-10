115 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce insan yaralandı. Depremde çöken binalar, hem hayallere hem hayatlara mezar oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Çöken binalarında sorumlulukları olduğu iddiasıyla 7 kişi tutuklandı.

Yıkılan binalarda müteahhit, denetim firması ve oturma izni verenler sorumlu. Bilirkişi raporu, kimin ne kadar kusurlu olduğunu ortaya koyacak. Sorumluluğu olanlar, Türk Ceza kanununda taksirle ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla yargı önüne çıkacak.

Sorumlulara hapis cezası

Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elvan Keçelioğlu, konuyla ilgili açıklama yaptı:

"Müteahhitler, yapım firmaları, şantiye şefleri ve bunların yapı denetiminden sorumlu kişilerin cezalandırıları madde taksirle öldürme suçudur. Kanunumuz 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngörmüş. 20 yıldan 22 buçuk yıla kadar artırma yetkisi hakime verilmiş durumda çünkü bilinçli taksir olduğundan"

İzmir depremi sonrası yıkılan binaların bazılarına ait çürük raporu bulunduğu da iddia edildi. Hukukçulara göre, bu durumu saklayarak kiralama ya da satış yapanlara da 5 yıla kadar hapis cezası verilebilir.

Binaların yıkılmasıyla sebebiyle zarara uğrayanların tazminat davası açma hakları da bulunuyor.