İzmir'de yasa dışı bahis operasyonu: 2 şüpheli tutuklu

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 10 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, güvene dayalı ve referans ile üyelik oluşturularak erişilebilen yasa dışı bahis siteleri üzerinden kentte yasa dışı bahis oynattığı, suçtan elde edilen gelirle mal varlığı edindiği ve yasa dışı bahiste paranın nakline banka hesapları üzerinden aracılık ettikleri öne sürüldü.

Zanlıların adreslerine yapılan aramada suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal, 112 bin 900 lira, 650 avro ile 50 sterlin ele geçirildiği bildirildi.