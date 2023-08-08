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Türkiye
İHA 08.08.2023 09:15

İzmir'de tur teknesinde yangın: Yolcuların panik anları kamerada

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında içerisinde yolcuların bulunduğu tur teknesinde yangın çıktı. Yolcular can havliyle denize atladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz pazar günü Seferihisar ilçesi Sığacık açıklarında bir teknenin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Alevler hızla büyürken, teknede bulunan yaklaşık 40 yolcu kendisini panikle denize attı. Bu esnada yakınlarda bulunan diğer tekne sahipleri de alevlere müdahale için yardıma geldi.

Denize atlayan yolcular daha sonra tekneye çıkarak mürettebat ile birlikte müdahale ettikleri alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Ardından soğutma çalışması yapıldı.

Teknede ve yolcuların eşyalarında maddi hasar oluştu.

Yaşanan panik anları kamerada

Denizin ortasında yaşanan panik anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alındı. 

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İzmir'de tur teknesinde yangın: Yolcuların panik anları kamerada
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