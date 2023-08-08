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Türkiye
AA 08.08.2023 09:50

İstanbul'da motosikletlere yönelik uygulama yapıldı

İstanbul'da motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerde, 2 bin 579 motosiklet ile 512 araç kontrol edilirken 841 bin 511 lira ceza kesildi.

İstanbul'da motosikletlere yönelik uygulama yapıldı
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

İstanbul'da, motosikletlere yönelik kent genelinde iki aşamalı uygulama gerçekleştirdi.

İlk olarak Bahçelievler ve Ataşehir'de ilçe emniyet müdürlüklerinin asayiş büro amirliği ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin katılımı ile motosiklet yedek parça satışı ve tamiri yapılan yerler denetlendi.

Uygulama sırasında kontrol edilen 6 işletme ve 38 motosikletle ilgili herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Denetimlerin ikinci aşamasında ise 68 noktada, 479 personelin katılımı ile 22.00-01.00 saatlerinde motosikletlere yönelik sabit yol uygulaması yapıldı.

Uygulamada, Genel Bilgi Toplama sorgusu yapılan 5 bin 522 kişiden aranan 11 şüpheli ile yoklama kaçağı olduğu belirlenen 35 kişi yakalandı.

Uyuşturucu yakalandı

Denetimlerde ayrıca 33 gram uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca ile 5 fişek ele geçirildi.

Toplamda 2 bin 579 motosiklet ve 512 aracın kontrol edildiği uygulamalarda, 67 motosiklet ile 4 sürücüye işlem yapıldı.

Kontrollerde, 18 motosiklet ile 4 araç trafikten men edilirken, toplamda 841 bin 511 lira ceza kesildi.

Denetimler sırasında yakalanarak haklarında işlem yapılan yabancı uyruklu 3 kişi de geri gönderme merkezine teslim edildi.

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