Evka-1 Bozyaka arasında sefer yapan O.B. yönetimindeki minibüs ile O.K.E. yönetimindeki otomobil Buca'da Gaziosmanpaşa Caddesi ile Yavuz Sultan Selim Caddesi kavşağında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi, otomobil de Süleyman Şah Endüstri Meslek Lisesi'nin bariyerlerini aşarak yaklaşık 3 metre aşağı düştü.
Kazada, minibüsteki yolculardan Cevher Saat, Tolga Cengiz Ozan, Orhan Şenden, Feyime Çetin, Havva Kavcar, Buse Kurt ile otomobildeki Burçin Uysal ile Gülay Sabancı yaralandı.
58 yaşındaki Cevher Saat'in kaldırıldığı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdiği, diğer yaralıların tedavisinin çevredeki hastanelerde sürdüğü öğrenildi.
Sürücüler O.B. ile O.K.E. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Otomobil sürücüsü O.K.E'nin 2019 yılında alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu, ehliyetsiz otomobil kullanmaya devam ettiği tespit edildi.
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza anında yol kenarındaki polislerin otomobil altında ezilmekten son anda kurtulduğu, polis motosikletinin de devrildiği görüldü.
Kaynak: AA