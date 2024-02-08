Çok Bulutlu 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.02.2024 21:16

İzmir'de tır minibüsle çarpıştı: 3 ölü

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir tırın servis minibüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

İzmir-Aydın kara yolu Kuşçuburun mevkisinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen tır, karşı şeride geçerek bir mobilya fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptı. Tır, daha sonra yol kenarındaki evin duvarına çarparak durdu.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hikmet Tayfun Ç. Ömer A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hastanelere kaldırılan 12 yaralıdan 1'i de müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralıların hastanelerdeki tedavisi devam ediyor. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

ETİKETLER
İzmir Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Alper Gezeravcı'yı akrabaları merak ve sevinçle bekliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:10
İstanbul'da sahilde kayalıklara düşen kişi yaralandı
01:07
Pentagon: 40'tan fazla İran yanlısı grup üyesi öldürüldü veya yaralandı
00:38
Adana'da seyir halindeki tır yandı
01:08
Hatay'da depremde yaşamını yitirenler anıldı
00:36
Manisa'da midibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
00:21
İran destekli gruplar, ABD'nin Suriye'deki üssüne roketlerle saldırı düzenledi
İsrail saldırıları nedeniyle okullara sığınan Filistinli aileler, kısıtlı imkanlarla yaşamını sürdürüyor
İsrail saldırıları nedeniyle okullara sığınan Filistinli aileler, kısıtlı imkanlarla yaşamını sürdürüyor
FOTO FOKUS
İzmir'de tır minibüsle çarpıştı: 3 ölü
İzmir'de tır minibüsle çarpıştı: 3 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ