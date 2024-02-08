Alper Gezeravcı'yı akrabaları merak ve sevinçle bekliyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibi, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonundan (ISS) ayrıldı. Dönüş yolculuğunun yaklaşık 48 saat sürmesi beklenirken, kapsülün cuma günü 16.30'da dünyaya inmesi öngörülüyor.

Alper Gezeravcı’nın Silifke’deki baba evi önünde bir araya gelen akrabaları, Gezeravcı’nın bir an önce sağ salim dönmesini umut ettiklerini söylediler. Alper Gezeravcı’nın Silifke’nin değişik bölgelerine büyük posterleri asılırken, akrabaları tarafından heyecanlı bekleyiş sürüyor.

"Ne olduğunu bilemediğimiz için meraklanıyoruz"

Gezeravcı’nın amcası Mehmet Gezeravcı, "Amcası olarak ilk döneceği günden beri bekliyoruz. Erteleme konusunda biraz üzüldük. Allah'ın izni ile sonunda dönecek. Döneceği haberini alınca çok sevindik. Bekliyoruz. Allah yolunu açık etsin kazasız belasız gelir inşallah. Çocukken havadan uçak geçerken 'ben bu uçağı bir gün süreceğim' derdi" dedi.

Diğer amcası Eşref Gezeravacı ise, “Yeğenimin ilk gittiği günden beri meraklandık. Kendisi ile görüşemiyoruz ama yeğenimizle gurur duyuyoruz. Buradaki ev kendisinin ve ailesinin evi. Kendisine başarılar diliyoruz. Yolu açık olsun. Dört gözle kendisini bekliyoruz. Ne olduğunu bilemediğimiz için meraklanıyoruz. Geleceğini duyduk çok mutlu olduk, kendisi ile gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Kuzeni ve aynı zamanda Sayağzı Mahalle Muhtarı Mehmet Gezeravcı da, “Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın kuzeniyim. Mersin’den olması, Silifke’den olması, kendi kanımızdan olması daha ayrı bir duygu. Türkiye çok sevinç yaşadı. Ama biz daha çok sevinçliyiz. Anlatılmaz. Giderken çok heyecanlıydık. Şimdi dönüşte ne yaptı orada diye heyecanlanıyoruz. Sabırla bekliyoruz. Ertelendi bir gün geç çıktı. İnşallah yuvasına sağ salim döner” dedi.